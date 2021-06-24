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Малышева предпочла прививку маске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Жить здорово»

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева сравнила уровень защиты прививки и медицинской маски от коронавируса, и решила, что маски дают лишь ложную надежду на защищенность.

«Откровенно говоря, в маске вы, без маски вы — это никак не влияет на риск заболеть. А вот если вы сделали прививку, вы себе гарантируете, то что вы не заболеете в тяжелой форме и не умрете. Поэтому прививка по сравнению с маской — это выдающееся достижение человечества, суперброня», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что люди, сделавшие второй компонент прививки, на 91,6 % защищены от коронавируса, поэтому смысла в маске для них нет.


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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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