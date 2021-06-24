Оскароносный «Звук металла» стартовал в российском кинопрокате

Фильм «Звук металла», получивший «Оскар» в двух номинациях, выходит в российский прокат 24 июня. Релиз картины уже состоялся на цифровых площадках, его можно посмотреть в видеосервисе Wink.

В фильме «Звук металла» идет речь о панк-металической группе, сколоченной барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Рубен бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью. Однажды во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть глухим.

Картина вышла в 2019 году и победила в двух номинациях кинопремии «Оскар» — лучший звук и лучший монтаж. Из-за пандемии цифровой релиз фильма состоялся раньше, чем российская премьера на больших экранах. Уже сейчас «Звук металла» можно посмотреть в Wink.