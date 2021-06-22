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Супермодель Джиджи Хадид сообщила о завершении карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gigihadid, instagram.com/gigihadid

Американская супермодель Джиджи Хадид в свои 26 лет заговорила о завершении карьеры, потому что изменила жизненные приоритеты.

«Я воплотила в жизнь все свои мечты о моде и подумала: "Что же теперь?". Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место новому лицу, тому, кому это действительно важно. Это место для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению», — сказала Хадид в интервью журнала i-D.

Джиджи Хадид планировала уйти из модельного бизнеса после рождения ребенка. В 2020 году у Джиджи родилась дочь. По словам модели, ребенок изменил ее мировосприятие и заставил задуматься о более стабильной работе, например, дизайнерской.

«Теперь, когда я мама, мне нравится идея ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хай у себя на работе. Иметь что-то более уравновешенное, чем быть в другой стране, на другой съемочной площадке и с новым фотографом каждый день», — добавила Хадид.

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