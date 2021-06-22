Лавров обратил внимание ОБСЕ на неонацизм на Украине

Министр иностранных дел России призвал специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в Донбассе.

«Она (СММ) должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны», — приводит РИА Новости заявление Лаврова, сделанное им на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

По его словам, Россия ожидает от организации «публикации документа (о гражданских жертвах) за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине»

Лавров отметил, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины, но «этой задачей миссия зачастую пренебрегает».

«СММ должна в полной мере осознать свою ответственность за четкое, правдивое донесение этих фактов до организации и мирового сообщества», — подчеркнул Лавров.