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Правительство поддержало новый штраф для мусорящих автомобилистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России в целом поддержало законопроект, который предлагает прописать специальное наказание на выброс мусора из автомобилей.

Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроект, подготовленный Мосгордумой и Мособлдумой, увеличивает штрафы в разы, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

В случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10-15 тысяч рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут платить 20-30 тысяч рублей, юридические лица — 30-50 тысяч рублей. В случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами — в размере 100 тысяч рублей.

Правительство в целом поддержало законопроект, который должен внести соответствующие изменения в КоАП, однако высказало некоторые технические замечания.

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