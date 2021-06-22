Правительство поддержало новый штраф для мусорящих автомобилистов

Правительство России в целом поддержало законопроект, который предлагает прописать специальное наказание на выброс мусора из автомобилей.

Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроект, подготовленный Мосгордумой и Мособлдумой, увеличивает штрафы в разы, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

В случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10-15 тысяч рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут платить 20-30 тысяч рублей, юридические лица — 30-50 тысяч рублей. В случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами — в размере 100 тысяч рублей.

Правительство в целом поддержало законопроект, который должен внести соответствующие изменения в КоАП, однако высказало некоторые технические замечания.