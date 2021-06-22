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Нападение новосибирца на ребенка из-за качели попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Взрослый житель Новосибирска поссорился с ребенком во дворе из-за сломанной качели, произошедшее попало на видео камер видеонаблюдения. Инцидентом заинтересовалось СУ СКР по Новосибирской области.

Видео ЧП опубликовали в соцсетях. По данным очевидцев, конфликт произошел вечером в воскресенье в Дзержинском районе на улице Фрунзе. Дети качались на качелях, от них отлетела деталь. В кадре видно, как за этим наблюдал местный житель, потом подошел к компании и ударил ребенка.

Родители 13-летнего мальчика написали заявление в полицию. СУ СКР по региону во вторник сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося.

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