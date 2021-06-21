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Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день в жаркую погоду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня в условиях жаркой погоды, говорится на сайте ведомства.

Так, если температура в офисе приблизилась к отметке плюс 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час. При повышении температуры до плюс 29 градусов работодателям предлагается отпустить сотрудников на два часа раньше, при температуре плюс 30,5 градуса — на четыре часа.

При необходимости работать на открытом воздухе не рекомендуется делать это при температуре свыше плюс 32,5 градуса — лучше перенести работы на утро или вечер.

Если все-таки работать на улице в 30-градусную жару приходится, продолжительность работы не должна превышать 15–20 минут. Деятельность должна сменяться отдыхом в прохладных помещениях продолжительностью не менее 10–12 минут. Работать в жару на улице могут лица не моложе 25 и не старше 40 лет, отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы защититься от чрезмерного теплового излучения, следует использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Во избежание обезвоживания организма нужно соблюдать питьевой режим.

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