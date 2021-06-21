НАВЕРХ

Штангистка-трансгендер представит Новую Зеландию на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
120 1
Фото: © instagram.com/xtremegamezoneofficial

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.

«Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины — Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин — Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты — дебютанты Олимпийских игр», — указано в сообщении НОК.

Хаббард будет выступать в категории свыше 87 килограммов. Спортсменке 43 года, до трансгендерного перехода она носила имя Гэвин Хаббард. Хаббард завоевала серебро на чемпионате мира-2017, победила на Тихоокеанских играх-2019.

Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. Она выполнила все условия: например, спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

Еще по теме
Омич стал чемпионом мира по подводному спорту
Тренер по бегу оценил необходимые 10 тысяч шагов в день
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Определены победители Кубка России по гимнастистическому многоборью
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Как «работают» желтая и красная карточки
13.06.2021 23:22
Прогнозы букмекеров: как сделать выигрышную ставку?
12.06.2021 06:36
Вокруг спорта
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене
31.05.2021 16:21
Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове
21.05.2021 17:56
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина
Австрия
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония
Нидерланды
Весь календарь
Последние матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия 1
Уэльс 0
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария 3
Турция 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Александр Кучко — 71 балл
  • macfresh87 — 69 баллов
  • лис67 — 69 баллов
сделать прогноз
Картина дня
США приготовили новые санкции против России
Набиуллина объяснила, почему нельзя просто печатать и раздавать деньги
Курс доллара подскочил выше 73 рублей
Россия испытает новый бронеминер «Клещ»
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша
Sibnet.Ru