Штангистка-трансгендер представит Новую Зеландию на Олимпиаде

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.

«Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины — Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин — Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты — дебютанты Олимпийских игр», — указано в сообщении НОК.

Хаббард будет выступать в категории свыше 87 килограммов. Спортсменке 43 года, до трансгендерного перехода она носила имя Гэвин Хаббард. Хаббард завоевала серебро на чемпионате мира-2017, победила на Тихоокеанских играх-2019.

Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. Она выполнила все условия: например, спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.