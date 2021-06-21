Штангистка-трансгендер представит Новую Зеландию на Олимпиаде

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.
«Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины — Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин — Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты — дебютанты Олимпийских игр», — указано в сообщении НОК.
Хаббард будет выступать в категории свыше 87 килограммов. Спортсменке 43 года, до трансгендерного перехода она носила имя Гэвин Хаббард. Хаббард завоевала серебро на чемпионате мира-2017, победила на Тихоокеанских играх-2019.
Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. Она выполнила все условия: например, спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.
Иркут 69Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...
UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
UynachalnicaКак там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
Grossmeister38rusЭто хорошо. Значит на ужин лапша