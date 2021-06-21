Путина засняли за работой в президентском самолете

Телеканал «Россия 1» показал российского лидера Владимира Путина за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом.

На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял.

Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу.

Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.