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Путина засняли за работой в президентском самолете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Телеканал «Россия 1» показал российского лидера Владимира Путина за работой во время полета на женевский саммит с президентом США Джо Байденом.

На видео запечатлена обстановка в кабинете главы государства на президентском борту, в частности стол с кожаными креслами, а также набор подушек и одеял.


Перед переговорами с американским коллегой Путин изучал документы. На кадрах зафиксировали момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности — российский лидер не прервал работу.

Первая встреча президентов России и США состоялась в среду 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

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Топ комментариев

Иркут 69

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Uynachalnica

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Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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