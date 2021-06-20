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Женщина в Красноярске поставила ребенка на колени для извинений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Неизвестная женщина в Красноярске поставила на колени девятилетнего ребенка, чтобы тот извинился перед ее ребенком, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

В воскресенье в Сети появилось видео, на котором женщина, предположительно нетрезвая, на улице ставит чужого ребенка на колени и, выражаясь нецензурно, требует от него извиниться перед своим ребенком. Судя по видеозаписи, мальчик бросался камнями. Инцидент закончился дракой взрослых на глазах испуганных детей.

По данным пресс-службы, все случилось еще 12 июня, именно тогда мать обиженного женщиной ребенка написала заявление в полицию. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили свидетелей происшествия и женщину, причинившую мальчику физическую боль. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мальчика.

По данному факту проводится проверка, по окончанию всех необходимых процессуальных действий будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

-Керя-

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