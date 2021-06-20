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Посол России вернется в США с оптимизмом

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье отбыл из Москвы в Вашингтон после трехмесячного пребывания на консультациях в российской столице.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости перед вылетом в Соединенные Штаты, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона.

«Еду с оптимистичным настроем», — сказал Антонов. По результатам встречи двух президентов (рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», — отметил он.

По словам российского посла, уже «завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи». «Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки», — отметил Антонов.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». После этого посол РФ в США Антонов был приглашен для консультаций в Москву. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

-Керя-

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