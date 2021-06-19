Обнаружена причина преждевременного старения

Недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению, выяснил международный коллектив ученых.

Исследователи в ходе опытов установили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение, результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

Данный белок входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови. Однако с возрастом его содержание в крови снижается. Исследователи предположили, что между этим снижением и старением мозга есть прямая связь.

Для проверки ученые вывели мышей, в крови которых нет ADORA2B, и сравнили их поведенческие и физиологические показатели с животными из контрольной группы. Животных помещали в условия кислородного голодания.

Мыши без ADORA2B показывали намного более сильные поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода. Тем самым специалисты подтвердили, что данный белок регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг.