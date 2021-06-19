Найдена ошибка самой знаменитой теории Дарвина

Венгерские ученые обнаружили серьезную неточность в теории Чарльза Дарвина, которая описывает половой отбор у животных.

Чарльз Дарвин предположил в рамках своей теории естественного отбора, что если у самца мало самок для спаривания, то он будет прикладывать больше усилий, чтобы завоевать их симпатию. Тем самым конкуренция со временем начнет сказываться на внешнем виде самцов.

Например, у самцов может измениться размер рогов или длина хвоста, пишет The Conversation. Однако исследователи изучили 462 различных видов рептилий, млекопитающих и птиц, чтобы проверить выводы Дарвина и не обнаружили таких изменений.

Согласно собранным данным, половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, а когда их много. Открытие указывает на то, что более мощный самец получает максимальную выгоду в рамках половой конкуренции.

Дарвиновская теория естественного отбора как основного механизма эволюции стала общепризнанной только в 50-х годах XX столетия с появлением синтетической теории эволюции. На сегодня идея Дарвина считается ключевой для объяснения биологического разнообразия.