Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе

Председатель ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Александр Колмаков приостановил все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования происшествия в Кузбассе, сообщила представитель пресс-службы организации.

По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

«По предварительной информации произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — сказал представитель ДОСААФ «Интерфаксу».

По данным ДОСААФ России, на борту находилось 17 спортсменов-парашютистов и два члена экипажа. В результате крушения погибли четыре человека — два пилота, один инструктор и один парашютист. Самолет был под управление опытных пилотов, тренировочный полет был плановый.