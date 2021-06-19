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Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Medvedev / GFDL

Председатель ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Александр Колмаков приостановил все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования происшествия в Кузбассе, сообщила представитель пресс-службы организации.

По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

«По предварительной информации произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — сказал представитель ДОСААФ «Интерфаксу».

По данным ДОСААФ России, на борту находилось 17 спортсменов-парашютистов и два члена экипажа. В результате крушения погибли четыре человека — два пилота, один инструктор и один парашютист. Самолет был под управление опытных пилотов, тренировочный полет был плановый.

Самолет местных линий L-410. СПРАВКА
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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
Sibnet.Ru