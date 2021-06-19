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Разбившийся самолет в Кузбассе принадлежал военным

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет L-410 на аэродроме «Танай»
Самолет L-410 на аэродроме «Танай»
Фото: © аэродром «Танай»

Военная прокуратура проверит падение самолета в Кузбассе, судно принадлежало ДОСААФ России, сообщает ведомство.

«Военной прокуратурой Юргинского гарнизона Центрального военного округа проводится проверка исполнения законов о безопасности полетов и правил подготовки к ним в связи падением самолета ДОСААФ России в Кемеровской области. Устанавливаются все обстоятельства авиапроисшествия», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о самолете L-410 с номером RF-94603. Зарегистрировано три самолета с таким номером, все они выпущены в 1988-90 годах.

Предварительно установлено, что 19 июня около 10.00 по местному времени (06.00 мск) самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа. Погибло четыре человека, сведения о погибших и пострадавших выясняются.

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