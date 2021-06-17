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Заказчикам предложат разные версии МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21-300 на взлетно-посадочной полосе
Самолет МС-21-300
Фото: © ПАО «Корпорация ''Иркут''»

Покупателям МС-21 предоставят на выбор разные версии лайнера. Заказчик сможет указать, с какими двигателями нужен самолет, а также количество посадочных мест, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения Иркутского авиазавода.

МС-21 — самолет среднемагистрального класса, который собирают на Иркутском авиационном заводе. Базовая версия самолета — МС-21-300 — выполнена с американскими двигателями PW1400. На модели МС-21-310 установлен российский двигатель ПД-14.

Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем планируют выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест), пишет ТАСС со ссылкой на Борисова.

Сейчас самолет МС-21-310 выполняет полеты в рамках программы заводских доводочных испытаний и готовится к перелету на покраску в Ульяновск и затем в Жуковский, где продолжит выполнение программы летных испытаний.

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