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Полнометражный мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Создатели мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали четыре новые ленты, полный метр выйдет в 2025 году, сообщила пресс-службе Animaccord.

Представители студии планируют создать и выпустить первый мини-фильм «Маша и Медведь: Повелитель льда» во время новогодних праздников 2021-2022 года. Его длительность составит 22 минуты. 

Авторы хотят выпустить четыре ленты, которые будут посвящены социальным и экологическим вопросам. Полнометражный мультфильм «Маша и Медведь», как ожидается, выйдет в прокат к 2025 году.

«Мы, безусловно, сохраним ключевые ценности мультфильма, заложенные в свое время создателем и автором проекта Олегом Кузовковым, это универсальные отношения родителя и ребенка, дружба, музыка и юмор», — цитирует ТАСС пресс-службу Animaccord.

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