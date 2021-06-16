Россия и Китай решили построить совместную станцию на Луне

Россия и Китай представили на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.

Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.

Из презентации следует, что российско-китайскую научную лунную станцию развернут к 2035 году в два этапа. Так, с 2021 по 2025 год планируется провести разведку районов. В этот период запустят три российские и три китайские автоматические станции, приводят

Затем начнется строительство. Для этого запустят автоматические станции «Луна-28» и «Чанъэ-8», после чего намечается развернуть инфраструктуру с помощью трех российских и трех китайских ракет.

Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.