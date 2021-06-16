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Глава Бурятии вспомнил о «дымном» Улан-Удэ

Источник:
"Эксперт"
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Музей в старом деревянном здании в Улан-Удэ
Музей литературы Бурятии
Фото: © Кузнецов / Общественное достояние

Глава Бурятии Алексей Цыденов вспомнил свой первый приезд в Улан-Удэ зимой. Тогда город показался ему «деревянным» и «дымным», но все изменилось, когда он увидел город летом.

Цыденова назначили на должность временно исполняющего обязанности главы республики в 2017 году. До этого он занимал должность замминистра транспорта РФ. Родился и вырос в Забайкалье. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — до назначения на должность руководителя региона был проездом.

«Я до этого в Улан-Удэ был только проездом. Я помню первый свой приезд. Утро. Зима. Все в дыму от печей отопления. Деревянный дымный город. Но летом он совсем другой, красивый», — цитирует «Эксперт» Цыденова.

Улан-Удэ расположен в ста километрах к востоку от Байкала, в 5,5 тысячи километрах от Москвы. Основан в 1666 году русскими казаками зимовья Удинское. Население — около 440 тысяч человек. Значительную долю в современной застройке города занимает частный сектор.

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Бурятия #Город
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