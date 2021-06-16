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Белый дом опубликовал график встречи Путина и Байдена

Источник:
ТАСС
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начнется в среду в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13.35 по местному времени (14.35 мск), говорится в распространенном Белым домом рабочем графике.

Байден прибывает на виллу Ла-Гранж в 13.10 по местному времени (14.10 мск), его встречает президент Швейцарии Ги Пармелен. Ожидается, что Путин прибудет на переговоры первым в районе 13.00 по местному времени (14.00 мск), а Байден — чуть позже, приводит ТАСС сообщение представителя администрации США.

Затем в 13.25 (14.25 мск) Путин, Байден и Пармелен сделают несколько совместных фотографий в связи с проведением саммита. В ходе запланированной протокольной съемки, как предполагается, будет говорить только швейцарский лидер, указал американский чиновник.

Он добавил, что рабочий обед не предусмотрен на встрече глав двух государств, а сама встреча может продолжаться порядка четырех-пяти часов, возможно, дольше. При этом начнут переговоры Путин и Байден в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также переводчиков.

Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.

Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент.

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