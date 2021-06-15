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Черноморские аэропорты «захлебнулись» с притоком туристов

Источник:
«Известия»
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Фото: Капитан Морган / CC BY-SA 4.0

Свободные слоты для приема самолетов заканчиваются в аэропортах черноморского побережья России из-за наплыва туристов, сообщили источники в авиакомпаниях.

«В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом», — сказал «Известиям» представитель симферопольского аэропорта.

По его словам, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополя уже достигла максимального показателя — 63 направления. Он также добавил, что авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов.

Другой источник сообщил «Известиям», что нехватка слотов есть также в аэропортах в Сочи и Анапе.

«Дефицит слотов в аэропортах черноморских курортов очевиден. Например, при запросе на корректировку времени прилета/вылета имеющихся рейсов аэропорты запрашиваемые слоты не подтверждают»,— отметили в компании Red Wings.

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