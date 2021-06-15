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Лопез и Аффлек подтвердили роман поцелуями

Источник:
Sibnet.ru
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Актеры Дженнифер Лопез и Бен Аффлек возобновили отношения после 17-летней паузы, целующуюся пару засняли папарацци.

Лопез и Аффлек попали в объективы папарацци во время отдыха в одном из калифорнийских ресторанов. На фото, попавших в социальные сети, видно, как знаменитости мило общаются, обнимаются и целуются.

Слухи об их романе появились еще несколько недель назад, когда актеров заметили вместе на прогулке. Затем поклонники обратили внимание, что Джей Ло ходит в рубашке Аффлека.

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек встречались с 2002 года и даже были обручены. Но в 2004 году звезды расстались. У каждого из актеров за это время были отношения, но спустя 17 лет звездная пара воссоединилась.

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