Послы США и России вернутся на свои места в Москву и Вашингтон

Замглавы российского МИД Сергей Рябков допустил, что после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня станет возвращение послов России и США в Вашингтоне и Москве в свои посольства.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, где он допустил оскорбительные высказывания в адрес Путина. После этого посол России в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое», — сказал в интервью «Известиям» Рябков.

По его словам, «с одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учетом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно».

С другой стороны, продолжил замминистра, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно.