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Послы США и России вернутся на свои места в Москву и Вашингтон

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Замглавы российского МИД Сергей Рябков допустил, что после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня станет возвращение послов России и США в Вашингтоне и Москве в свои посольства.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, где он допустил оскорбительные высказывания в адрес Путина. После этого посол России в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое», — сказал в интервью «Известиям» Рябков.

По его словам, «с одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учетом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно».

С другой стороны, продолжил замминистра, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
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