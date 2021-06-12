Аналитик оценила возможность обвала курса доллара до 60 рублей

Рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федрезерв с ведущими Центробанками не изменят монетарную политике, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Потенциал роста мирового спроса на нефть все еще сохраняется, учитывая темпы восстановления ведущих экономик мира после кризиса, приводит «Прайм» мнение аналитика.

Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то Банк России по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, отметила Зайцева.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста цен – во второй половине 2022 года Банк России ждет возвращения инфляции к целевому уровню 4%.

В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте, сказала Зайцева.