Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин надеется, что нынешний президент США, который отличается от бывшего главы государства Дональда Трампа, воздержится от импульсивных решений.

Байден «радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный, он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике», —сказал Путин в интервью NBC News.

По его словам, «это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США»

Президент России также отметил, что уважает бывшего американского лидера Дональда Трампа, и назвал его «ярким человеком».

Трамп ранее попросил американского лидера Джо Байдена передать российскому президенту наилучшие пожелания во время саммита в Женеве