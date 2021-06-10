Исследования комаров позволят прогнозировать новые эпидемии

Томские ученые исследуют механизм хромосомной изменчивости малярийных комаров – кровососущих насекомых, передающих людям опасные инфекции, сообщила в четверг пресс-служба ТГУ

«В России малярия давно искоренена, но малярийные комары никуда не исчезли. Более того, вследствие изменения климата они активно расширяют свой ареал, продвигаясь на север и восток. С учетом того, что люди сейчас активно перемещаются по планете, посещают экзотические страны, риск завоза опасных инфекций и развития новых эпидемий значительно возрастает. Чтобы этого не допустить, нам необходимо знать генетический состав малярийных комаров», – рассказал профессор Игорь Шарахов.

В рамках нового проекта ученые ТГУ исследовать два вида малярийных комаров, широко распространенных в РФ. Их геномы сравнят с геномом родственного комара, обитающего в США.

Поскольку распространение малярийных комаров в Евразию шло из Северной Америки, сравнение сибирских комаров с более предковым видом позволит выявить хромосомные изменения.

По словам Шарахова, многие адаптивные особенности организмов закодированы в иx геномax. Прочитав полностью геном малярийных комаров, биологи смогут в полной мере оценить потенциал изучаемых видов, в том числе их способность адаптации к неблагоприятным факторам – засухе, холоду, жаре и прочим.

Расшифровка генома расскажет и о «пищевых» предпочтениях комаров – чью кровь будет пить насекомое. Это позволит определить круг источников инфекции, от которых комар может заразиться, и потенциальных жертв, которым он передаст возбудителя инфекции.

Исследователи смогут проанализировать гены, отвечающие за передачу заболеваний и сделать выводы о том, какие инфекции может переносить каждый вид.

Все это поможет просчитывать риски распространения заболеваний, передаваемых малярийными комарами. В случае возникновения угрозы пандемии, обусловленной участием в ней малярийных комаров, наличие геномных данных дает возможность определить «мишени» для прицельного сокращения популяции или уничтожения с расчетом экологических рисков.