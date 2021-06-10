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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал «За Кляйна»

Десятки томичей с воздушными шариками в четверг собрались у здания Советского районного суда. Они ждут подсудимого мэра Ивана Кляйна, который недавно отметил День рождения.

«Люди снова собрались в здания суда. Ждут Ивана Григорьевича. С поздравлениями с прошедшим днем рождения», – сообщается в Telegram-канале «За Кляйна».

Кляйн во вторник, 8 июня, отметил 62-й день рождения. В четверг состоится очередное судебное заседание – мэра обвиняют в превышении должностных полномочий.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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