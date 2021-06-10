Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна

Десятки томичей с воздушными шариками в четверг собрались у здания Советского районного суда. Они ждут подсудимого мэра Ивана Кляйна, который недавно отметил День рождения.

«Люди снова собрались в здания суда. Ждут Ивана Григорьевича. С поздравлениями с прошедшим днем рождения», – сообщается в Telegram-канале «За Кляйна».

Кляйн во вторник, 8 июня, отметил 62-й день рождения. В четверг состоится очередное судебное заседание – мэра обвиняют в превышении должностных полномочий.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.