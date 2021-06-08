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Micrоsoft проведет чемпионат мира по Excel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Oliver DelaCruz

Microsoft проведет первый Кубок мира по финансовому моделированию в электронных таблицах Excel. Турнир состоится 8 июня, сообщается в официальном Twitter компании.

В состязаниях поучаствуют восемь ведущих специалистов по финансовому моделированию из восьми стран — Великобритании, Канады, США, ЮАР, Польши, Индии, Австралии и Малайзии. Им предстоит соревноваться друг с другом в создании финансовой модели на скорость.

Ведущими и судьями чемпионата выступят финансовые эксперты и разработчики из Microsoft. Они не только будут оценивать работу конкурсантов, но и дадут зрителям различные советы по работе в Excel.

Финал Кубка мира по финансовому моделированию будет транслироваться на YouTube, отмечается в сообщении.

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Технологии #Софт #Экшены
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