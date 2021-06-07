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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального перевели из больницы в колонию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционера Алексея Навального перевели обратно из больницы в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области, сообщил представитель колонии перед началом заседания суда, который рассматривает иски политика к исправительному учреждению.

В частности, он рассказал, что отбывающий наказание по уголовному делу «Ив Роше» Навальный планирует участвовать в заседании по видеосвязи из колонии. Согласно приговору, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления летом прошлого года. 20 августа оппозиционер потерял сознание в самолете, вылетевшем из Томска в Москву.

В колонии у Навального выявили признаки респираторного заболевания, 5 апреля его перевели в медсанчасть. При этом сам он также жаловался на защемление нерва и отказ администрации исправительного учреждения вызвать ему независимого медика для консультации.

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