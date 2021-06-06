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Автоинспекторов обяжут возвращать документы со вложенными деньгами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники ГИБДД будут обязаны вернуть водителю документы в случае, если в них вложены деньги, говорится в проекте приказа МВД России.

«Если документ передается вместе с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, необходимо вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов», — приводит ТАСС содержание документа.

В нем уточняется, что сотрудник может принять документы без обложек и без удерживающих устройств. «С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах», — отмечается в приказе.

Сотрудникам также запрещается принимать от участников дорожного движения материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий, а также пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

«В случае обращения участника дорожного движения к сотруднику в целях склонения к злоупотреблению служебным положением <…> сотрудник обязан подать соответствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России порядке», — указано в проекте приказа.

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