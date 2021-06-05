Арестованы участники конфликта с новосибирским автоинспектором

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих предполагаемых нарушителей, находившихся вместе с 19-летним Векилом Абдуллаевым, которого при задержании смертельно ранил автоинспектор в поселке Мошково.

Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов арестованы до 4 августа, их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти, говорится в сообщении суда.

Водитель автомобиля Toyota вечером 28 мая на трассе в Мошковском районе Новосибирской области не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его.

Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился, из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине.

В это время двое других нарушителей вернулись и попытались помешать полицейским. Сотрудник задержал Абдуллаева и достал пистолет, но во время борьбы произошел непроизвольный выстрел, молодой человек получил ранение в голову и через два дня скончался в больнице.

Суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Однако 4 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добился освобождения из-под ареста автоинспектора, смертельно ранившего Абдуллаева.