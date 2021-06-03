Грозы и град пообещали двум Алтаям

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае и Республике Алтай на 4 и 5 июня, сообщили МЧС регионов.

В Республике Алтай ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-28 метров в секунду, по высокогорью – 30-32 метров в секунду.

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В Алтайском крае прогнозируют дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25-28 метров в секунду.

«Лишь неделю назад мы стали очевидцами того, как «похозяйничал» ураган по территории Кытмановского района, когда огромные металлические конструкции разметало как консервные банки. Хорошо, что люди не пострадали. Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно советует последовать рекомендациям… Будьте внимательны и осторожны!» – сказано в сообщении ведомства.