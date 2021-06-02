Суд оставил Навальному «опасный» статус

Районный суд во Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к администрации покровской колонии №2, сообщает пресс-служба учреждения. Политик требовал снять его с учета как склонного к побегу.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще в феврале, когда находился в московском СИЗО «Матросская тишина». 27 апреля политик подал иск, оспаривая данное решение администрации.

Оппозиционер пожаловался, что ежечасные проверки по ночам, которые проводятся сотрудникам СИЗО в связи с «опасным» статусом, не дают ему спать. Однако администрация позднее опровергла эту информацию.

Также суд 7 июня рассмотрит еще два иска Навального к покровской колонии, в которой он находится с марта. Иски касаются цензуры получаемых им газет, и отказа в выдаче приобретенных им книг.