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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд оставил Навальному «опасный» статус

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Районный суд во Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к администрации покровской колонии №2, сообщает пресс-служба учреждения. Политик требовал снять его с учета как склонного к побегу.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще в феврале, когда находился в московском СИЗО «Матросская тишина». 27 апреля политик подал иск, оспаривая данное решение администрации.

Оппозиционер пожаловался, что ежечасные проверки по ночам, которые проводятся сотрудникам СИЗО в связи с «опасным» статусом, не дают ему спать. Однако администрация позднее опровергла эту информацию.

Также суд 7 июня рассмотрит еще два иска Навального к покровской колонии, в которой он находится с марта. Иски касаются цензуры получаемых им газет, и отказа в выдаче приобретенных им книг.

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