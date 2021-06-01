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Илон Маск построит океанский космодром

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск объявил в Twitter о начале строительства плавучего космодрома у побережья Техаса в США. Платформа может служить стартовой и посадочной базой для ракет SpaceX в многоразовых миссиях.

Для океанского космодрома SpaceX купила две нефтяные вышки примерно за 3,5 миллиона долларов и назвала их Deimos и Phobos. Эти названия были выбраны в честь спутников Марса. Ожидается, что площадки заработают в следующем году.

На первом этапе с нового космодрома начнут отправлять на орбиту ракеты Falcon 9. В перспективе плавучая «база» для отправки пилотируемых миссий на Марс, для которых разрабатываются космические корабли Starship.

В начале мая компания SpaceX успешно произвела тестовый запуск Starship SN15. Ракета не только успешно взлетела, но и приземлилась. Сейчас компания готовится совершить тестовый полет корабля из Техаса на Гавайи.

Тема: Человек и космос
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