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Разработаны новые правила оплаты проезда по платным дорогам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, который устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow в России.

Документ впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда» (речь идет о бесконтактных транспондерах), расшифровывает термины «предоплатного» и «постоплатного» расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты, пишет «Коммерсантъ».

Правила подробно описывают работу системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, при этом деньги списываются с транспондера.

Документ закрепляет норму, согласно которой при проезде ЦКАД и аналогичных дорог с постоплатной системой у водителя есть право заплатить за проезд в течение пяти суток. При нарушении срока к пользователю применяются «меры административной ответственности», предусмотренные КоАП — для владельца легковой машины штраф за проезд без оплаты составляет 1,5 тысячи рублей, для хозяев грузовиков и автобусов — 5 тысяч рублей.

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