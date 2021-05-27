Шквалистый ветер с грозами обрушится на Алтай

Сильный ветер с грозами и град в отдельных районах обрушатся на Алтайский край после сильной жары, сообщает МЧС региона.

По данным синоптиков, 27 мая в Алтайском крае днем и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 27 метров в секунду.

При этом местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы. В отдельных районах, где сохранится сухая погода, остается большая вероятность пожаров. Очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

В соседней Республике Алтай штормовое сообщение не распространяли, однако в ближайшие дни здесь так же ожидают дожди с градом и грозы, сообщил местный Гидрометцентр. Погода испортится уже в четверг, 27 мая. Сейчас в регионе стоит 30-градусная жара.