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Шквалистый ветер с грозами обрушится на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Сильный ветер с грозами и град в отдельных районах обрушатся на Алтайский край после сильной жары, сообщает МЧС региона.

По данным синоптиков, 27 мая в Алтайском крае днем и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 27 метров в секунду.

При этом местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы. В отдельных районах, где сохранится сухая погода, остается большая вероятность пожаров. Очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

В соседней Республике Алтай штормовое сообщение не распространяли, однако в ближайшие дни здесь так же ожидают дожди с градом и грозы, сообщил местный Гидрометцентр. Погода испортится уже в четверг, 27 мая. Сейчас в регионе стоит 30-градусная жара.

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Жизнь #Гео
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