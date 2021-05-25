Бондарчук и Дапкунайте снимутся в новом сериале СТС «Балет»

Новый сериал «Балет» расскажет про бывшую танцовщицу Большого театра, которая вернется из-за границы в родной театр, чтобы сделать грандиозное шоу, сообщила пресс-служба канала СТС.

Действие психологической драмы «Балет» развернется в Москве в настоящее время, когда театры пережили тяжелые времена после пандемии. На главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с мировым именем.

Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него.

Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

Главные роли в сериале исполнят Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Маруся Фомина и Игорь Гордин. Режиссером стал Евгений Сангаджиев, известный сериалом про Webcam «Happy end».

Съемки восьмисерийной драмы «Балет» начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. А премьера запланирована на конец 2021 года на канале СТС.

«Балет и театр в целом — магический мир. <…> Хочется исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рассказать историю о людях, которые любят свое дело и выбрали этот путь. Или этот путь выбрал их?» — цитирует пресс-служба канала СТС режиссера Сангаджиева.