Бондарчук и Дапкунайте снимутся в новом сериале СТС «Балет»

Новый сериал «Балет» расскажет про бывшую танцовщицу Большого театра, которая вернется из-за границы в родной театр, чтобы сделать грандиозное шоу, сообщила пресс-служба канала СТС.
Действие психологической драмы «Балет» развернется в Москве в настоящее время, когда театры пережили тяжелые времена после пандемии. На главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с мировым именем.
Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него.
Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.
Главные роли в сериале исполнят Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Маруся Фомина и Игорь Гордин. Режиссером стал Евгений Сангаджиев, известный сериалом про Webcam «Happy end».
Съемки восьмисерийной драмы «Балет» начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. А премьера запланирована на конец 2021 года на канале СТС.
«Балет и театр в целом — магический мир. <…> Хочется исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рассказать историю о людях, которые любят свое дело и выбрали этот путь. Или этот путь выбрал их?» — цитирует пресс-служба канала СТС режиссера Сангаджиева.
Nik3316США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...
Гроза10Вы не понимаете, это другое! (с)
anubis77Ты лучше секрет раскрой, как ты из своей вселенной в нашу канал связи наладил? Случайно наткнулся?
ponhik78А как ты назовёшь принудительную посадку спецслужбами США боливийского самолёта в Вене в 2013 году? Причём...