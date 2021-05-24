Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует на ТНТ

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о жизни подростков и взрослых 90-е выходит на ТНТ с 24 мая. Новый сезон состоит из восьми серий, сообщила пресс-служба канала.

Действие нового сезона будет происходить через год после событий первого, в 1994 году. В основе сюжета семья Рябининых. Надежда тянет на себе всю семью, работая в инвестиционном фонде «Виталинвест». Ее муж – безработный писатель Федор – затеял в квартире вечный ремонт и стал больше общаться с мамой, пытаясь разобраться в себе.

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Санька тем временем готовится встречать Женьку, вернувшуюся из Германии, потому что ее родители не смогли ужиться вместе и расходятся. Вовка пытается заработать хоть какие-то гроши, пока из его квартиры за долги выносят мебель и технику, а отцу платят зарплату акциями.

Илюша теряет связь с реальностью, увлекшись фэнтезийным миром вселенной «Властелина колец». Никуда не делось противостояние кавказцев и афганцев, которых теперь возглавляют сын Зураба Бесо и Витя – и никто не знает, что Алик выжил.

Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Артур Бесчастный, Гиорги Ратишвили, Полина Гухман, Ксения Трейстер, Лариса Удовиченко, Александр Половцев, Анатолий Журавлёв, Дмитрий Куличков.

«В начале всей истории Санька был ребёнком, но уже из первого сезона вышел достаточно суровым. Во втором сезоне произойдет много серьёзных событий – для него, для его семьи. Санька взрослеет и кардинально меняется, в течение лета 1994-го года он становится самостоятельным. Если первый сезон был, скорее, сказкой, то второй – намного серьезнее, взрослее и драматичнее», — сказал актер Егор Губарев о втором сезоне сериала.

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выходит с 24 мая в 21.00 на канале ТНТ.