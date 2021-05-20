Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России

Россия жестко ответит на попытки посягнуть на ее территории, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Он пообещал «выбить зубы» таким оппонентам.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», — пообещал глава государства.

По его словам, как только страна становится сильнее, у врагов находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее. «Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, — напомнил Путин.

Президент России подчеркнул, что власти при этом не идут по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США «зашкаливают за 770 миллиардов долларов».