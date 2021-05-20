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Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия жестко ответит на попытки посягнуть на ее территории, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Он пообещал «выбить зубы» таким оппонентам.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», — пообещал глава государства.

По его словам, как только страна становится сильнее, у врагов находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее. «Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, — напомнил Путин.

Президент России подчеркнул, что власти при этом не идут по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США «зашкаливают за 770 миллиардов долларов».

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Политика #Россия
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