Новый авианосец обойдется России в 500 млрд рублей

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Владимир Поспелов.

«Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей»,— сказал Поспелов «РИА Новости». Он уточнил, что водоизмещение этого авианосца должно составлять не менее 70–80 тысяч тонн, а при создании таких масштабных кораблей есть риск удорожания по мере строительства.

По словам Поспелова, российский авианосец будет дешевле, но и меньше авианосцев США с 110 тысячами тонн водоизмещения и возможностью принять более 100 летательных аппаратов вместе с беспилотниками.

Целесообразность создания авианосцев и их стоимость в ближайшее время рассмотрит ВПК РФ при подготовке новой программы вооружения. Всего ВМФ нужно три таких корабля. Господин Поспелов сообщил, что несколько основных элементов будущего авианосца требуется доработать.

Речь идет о системах взлета и посадки летательных аппаратов. Также нужно создать «перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения».