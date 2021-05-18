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Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции.

«Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темпы и вакцинация», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Путин напомнил, что России уже удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины.

В гражданский оборот вот-вот поступит наша четвертая вакцина — однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Эта версия «Спутника V». Она требует всего одного укола. Не исключено, что именно этот препарат будут использовать для повторных прививок.

Президент России призвал страны «пятерки» Совета Безопасности ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией коронавируса. «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией», — заявил Путин.

По мнению президента, «эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей как солидарность, взаимовыручка, гуманизм». 

«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах, мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях», — отметил глава российского государства.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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