Власти согласовали, как забирать пьяных с улиц и из домов

Пьяных граждан России будут забирать с улиц, из транспорта и из жилья — МВД и Минздрав согласовали порядок их помещения в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.

Приказ согласован и направлен на государственную регистрацию в Минюст России. Документ вступит в силу после государственной регистрации и официального опубликования, цитирует ТАСС пресс-службу МВД.

Проектом приказа определяется порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители. Полицейские, согласно документу, будут забирать их с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения.

Также в медвытрезвители попадут лица, находящиеся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

В медвытрезвители также будут доставлять лиц, находящихся в жилище в состоянии опьянения, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей — специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать их будут региональные власти.