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Российские власти задумали ужесточить экзамен для мигрантов

Источник:
РБК
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Рособрнадзор посчитал возможным изменения балльной системы экзаменов для мигрантов и включение в экзамен проверки устной речи.

«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами», — пояснили РБК в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что «на сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен».

Также в Рособрнадзоре допустили возможность пересмотра минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

С предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80, а также включить в экзамен проверку устной речи выступила ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.

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Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.