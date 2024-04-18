Российские власти задумали ужесточить экзамен для мигрантов

Рособрнадзор посчитал возможным изменения балльной системы экзаменов для мигрантов и включение в экзамен проверки устной речи.

«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами», — пояснили РБК в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что «на сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен».

Также в Рособрнадзоре допустили возможность пересмотра минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

С предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80, а также включить в экзамен проверку устной речи выступила ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.