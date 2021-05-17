Новый праздник утвердили россиянам

Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, что именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России открылась первая аптека.
При этом первая в России аптека не только продавала лекарства, но и занималась изготовлением лекарственных препаратов. Теперь в этот день будут поздравлять работников, связанных с фармацевтикой.
В прошлом году в России учредили День работника скорой помощи — 28 апреля. Кроме того, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в третье воскресенье июня — День медицинского работника.
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