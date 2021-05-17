НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новый праздник утвердили россиянам

Источник:
Sibnet.ru
545 0
Фото: © Sibnet.ru

Правительство установило новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, что именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного в России открылась первая аптека.

При этом первая в России аптека не только продавала лекарства, но и занималась изготовлением лекарственных препаратов. Теперь в этот день будут поздравлять работников, связанных с фармацевтикой.

В прошлом году в России учредили День работника скорой помощи — 28 апреля. Кроме того, 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в третье воскресенье июня — День медицинского работника.

Еще по теме
Уникальную для Сибири операцию впервые провели на Алтае
Пациентке клиники Мешалкина заменили клапан сердца необычным способом
Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться
Подсчитана стоимость российских вакцин от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Конфликт возле ночного клуба в Иркутске закончился стрельбой и смертью
Новосибирские депутаты раскрыли доходы
Массовая авария произошла в Новосибирске
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Ученые объяснили, почему современный асфальт разрушается быстрее
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума рассмотрит закон об ужесточении оборота оружия
Россия задаст НАТО «арктический вопрос»
Наличные с чужой карты разрешат снимать по QR-коду
Роскомнадзор частично разблокировал Twitter
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

лачинов

Я конечно очень малая часть населения, но все же имею свое мнение. И по моему мнению ультиматумы, санкции...

Fazar

Омерзительнее нету человека, чем рыжий прохвост..................

лачинов

Хороший ответ. Более мерзкого действа чем обман населения целой страны с последующим дележом "добычи"...

number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...
Sibnet.Ru