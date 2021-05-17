Разработчики самолета «Байкал» сообщили о сроках первого полета

Самолет ЛМС-901 «Байкал» разрабатывается на замену АН-2. В ближайшее время состоится первый полет нового «Кукурузника», сообщил главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин.

«Первый полет "Байкал" совершит в этом году, а летная сертификация будет завершена в 2023-м. Тогда же, как мы планируем, начнутся поставки в авиакомпании», — цитирует RT Демина.

Самолет «Байкал» начали разрабатывать на замену легендарному Ан-2. Изначально одномоторный цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС разработало Сибирское НИИ авиации. Но Минпромторг заявил, что их проект — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.

А самолет, который выйдет в серийное производство, разрабатывает компания «Байкал Инжиниринг». Их ЛМС-901 «Байкал» рассчитан на перевозку девяти пассажиров и грузов до 2 тонн. Производить самолет планируется на Улан-Удэнском авиационном заводе.