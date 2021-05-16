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Королева красоты из Мьянмы ушла в партизаны для борьбы с хунтой

Источник:
Канал 360
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Бывшая модель и королева красоты из Мьянмы Хтар Хтет Хтет вступила в ряды повстанцев, чтобы бороться с военной хунтой. Она призвала жителей страны присоединяться к борьбе.

«Каждый должен внести свой вклад в дело победы революции», — приводит канал 360 слова модели.

Хтет подчеркнула, что совершенно не важно, как будет внесен этот вклад: можно жертвовать деньги демократическому движению, распространять достоверную информацию о положении дел в стране или делать это с оружием в руках.

«Революция — это не яблоко, которое падает, когда оно созрело. Его нужно заставить упасть. Мы должны победить», — процитировав модель Че Гевару.

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Жизнь #Курьезы #Светская хроника
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