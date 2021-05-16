Королева красоты из Мьянмы ушла в партизаны для борьбы с хунтой

Бывшая модель и королева красоты из Мьянмы Хтар Хтет Хтет вступила в ряды повстанцев, чтобы бороться с военной хунтой. Она призвала жителей страны присоединяться к борьбе.

«Каждый должен внести свой вклад в дело победы революции», — приводит канал 360 слова модели.

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win pic.twitter.com/iHEDhF314p — Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) May 11, 2021

Хтет подчеркнула, что совершенно не важно, как будет внесен этот вклад: можно жертвовать деньги демократическому движению, распространять достоверную информацию о положении дел в стране или делать это с оружием в руках.

«Революция — это не яблоко, которое падает, когда оно созрело. Его нужно заставить упасть. Мы должны победить», — процитировав модель Че Гевару.