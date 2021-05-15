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Фура протаранила микроавтобус с иностранцами под Смоленском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Микроавтобус Volkswagen с гражданами Белоруссии и фура Volvo столкнулись под Смоленском, в аварии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на 298-м километре трассы М-1. По предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. На месте работают сотрудники полиции, жертв нет.

По информации департамента здравоохранения Смоленской области, на данный момент трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Один из них прооперирован, операция прошла успешно.

Еще семь человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальным семерым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Отмечается, что все пострадавшие — граждане Белоруссии.

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Toosh

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Uynachalnica

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olegsbeglov

Зачем, там такая компания поганая.

Nik3316

ну вот, у наших дорожников есть оправдание)))виноваты фталаты, а не банальное воровство и несоблюдение...
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