Фура протаранила микроавтобус с иностранцами под Смоленском

Микроавтобус Volkswagen с гражданами Белоруссии и фура Volvo столкнулись под Смоленском, в аварии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на 298-м километре трассы М-1. По предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. На месте работают сотрудники полиции, жертв нет.

По информации департамента здравоохранения Смоленской области, на данный момент трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Один из них прооперирован, операция прошла успешно.

Еще семь человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальным семерым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Отмечается, что все пострадавшие — граждане Белоруссии.