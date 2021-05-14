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Фильм о закатанных в асфальт Новосибирска деньгах покажут на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Новое расследование Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт» про коррупцию в дорожной отрасли Новосибирской области выйдет в выходные 15 и 16 мая, премьеру покажут на телеканале «Россия 24», сообщается на сайте канала.

«По кочкам и ямам. В Новосибирске сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК задержали заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого и, похоже, раскрыли тайну плохих дорог», — говорится в описании фильма.

По мнению следствия, что с марта по октябрь 2019 года замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову на регулярной основе передавать ему взятки.

За это замминистра обещал помогать «ТУАД» получать госконтракты и надбавки к зарплате. Начальник «ТУАД» согласился с предложением подозреваемого. После этого начальник «ТУАД» передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей.

С декабря 2020 года начальник ГКУ «ТУАД» содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства.

В фильме Эдуарда Петрова есть интервью с Михаилом Чумановым. «То есть, машина – это не взятка?», — спрашивают у него журналисты. «Сто процентов не взятка! Каким образом?», — возмущается Чуманов.

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