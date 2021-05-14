Спрос на горничных в Сибири вырос в шесть раз

Спрос на представителей туриндустрии резко вырос в Сибири перед началом летнего сезона – например, горничных сейчас требуется в шесть раз больше, чем раньше, выяснили аналитики «Зарплата.ру».

В период закрытия границ туристический и ресторанный рынки столкнулись с острой нехваткой персонала. В апреле количество предложений в этих сферах стало втрое больше, чем до пандемии коронавируса.

Больше всего вакансий в сферах туризма и общепита в Сибири – в Новосибирске, Алтайском крае и Горном Алтае. Чаще всего требуются горничные для уборки гостиниц, пансионатов, турбаз и гостевых домов – спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз.

Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей, их количество выросло в четыре раза, и поваров – в три раза.