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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спрос на горничных в Сибири вырос в шесть раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спрос на представителей туриндустрии резко вырос в Сибири перед началом летнего сезона – например, горничных сейчас требуется в шесть раз больше, чем раньше, выяснили аналитики «Зарплата.ру».

В период закрытия границ туристический и ресторанный рынки столкнулись с острой нехваткой персонала. В апреле количество предложений в этих сферах стало втрое больше, чем до пандемии коронавируса.

Больше всего вакансий в сферах туризма и общепита в Сибири – в Новосибирске, Алтайском крае и Горном Алтае. Чаще всего требуются горничные для уборки гостиниц, пансионатов, турбаз и гостевых домов – спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз.

Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей, их количество выросло в четыре раза, и поваров – в три раза.

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Экономика #Рынок труда #Туризм
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