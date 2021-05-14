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Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии

Источник:
ТАСС
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Фото: VOA

Военная полиция России на северо-востоке Сирии остановила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США, нарушившую протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США», — цитирует ТАСС Карпова.

По его словам, колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. «Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», — сказал контр-адмирал.

В отличие от российских вооруженных сил, войска США действуют на территории Сирии без разрешения официальных властей этой страны.

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Оборона #Военная политика #Законы
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